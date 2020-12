Peter Bill (SVP), Moosseedorf – Das gegenseitige Vertrauen als Basis Peter Bill prägte die Politik von Moosseedorf als Gemeindepräsident während 20 Jahren. Die Sache war ihm immer wichtiger als eine Parteilinie. Hans Ulrich Schaad

Peter Bill beim Grauholzdenkmal. In der Hand sein Markenzeichen: Die Tabakpfeife. Foto: Beat Mathys

Die Landschaft rund um Moosseedorf ist an diesem Dezembervormittag weiss überzuckert. Peter Bill steht beim Grauholzdenkmal, das an den bernischen Widerstand gegen die französische Übermacht in Jahre 1798 erinnert. «Seid einig», steht auf dem Denkmal.

Für Peter Bill ist die Inschrift auf dem Denkmal ein Leitsatz, der auch im Vordergrund seiner politischen Tätigkeit gestanden ist. Im Gemeinderat seien die Geschäfte in 90 Prozent der Fälle einstimmig beschlossen worden. Und die Gemeindeversammlung habe nur drei Vorlagen abgelehnt oder zurückgewiesen, fährt er fort. «Es ging nie um Parteipolitik, sondern immer um eine gute Lösung für die Bevölkerung.» Das gegenseitige Vertrauen sei die wichtigste Voraussetzung, um weiterzukommen.