Wacker Thun – Das Gefühl, etwas Grosses verpasst zu haben 30:32 verlieren die Berner Oberländer Handballer in Schaffhausen. Den Meister bringen sie an den Rand einer Niederlage. Adrian Horn

Nicht zum Hinschauen: Wacker belohnt sich für eine starke Leistung nicht. Archivfoto: Patric Spahni

Elf Minuten vor Schluss hat Gabriel Felder jede Menge Zeit und noch mehr Platz. Unbedrängt läuft er auf das Tor der Kadetten zu. Der Linkshänder kriegt die Möglichkeit, Wacker doch tatsächlich in Führung zu bringen. Und ein Sieg – hier, in Schaffhausen: Das wäre eine kleine Sensation. In dieser Konstellation sowieso.

Felder, davor mit einem weiteren smarten Auftritt, scheitert an Keeper Ignacio Biosca. Und weil im Anschluss auch Max Dannmeyer nicht reüssiert, wird so schnell nichts aus dem Vorsprung für Wacker. Immerhin aber bleiben die Berner Oberländer dran. Bis zur Schlussminute.

Es ist eine bemerkenswerte Darbietung, welche Remo Badertschers Mannschaft da hinlegt. In ihrer dritten Partie innerhalb von sechs Tagen bietet sie dem Meister in dessen Zuhause Paroli. Allein schon das ist eine Überraschung – mit der Besetzung, in der die Thuner gegenwärtig antreten. Und vor allen Dingen: nach dem missratenen Start. 3:7 lagen die Gäste zurück. Ihnen drohte eine weitere deutliche Niederlage in der Nordostschweiz, wo für sie in den letzten Jahren sehr wenig zu holen gewesen war.

30:32 verliert Wacker diesmal. Mit ein bisschen mehr Glück wäre ein Punktgewinn dringelegen – wie am Sonntag, als die Oberländer in der Schlussphase noch ausglichen, dabei aber auch von Fehlern Kriens’ profitierten.

Die Kadetten präsentieren sich abgezockt. Ein Genuss aber ist ihr Auftritt nicht. Obwohl sie Spannung bereithält, vermag die Partie nur bedingt und allenfalls in den letzten Minuten mitzureissen. Es mangelt an Intensität und an Stimmung. 337 Zuschauer werden gezählt. In der BBC-Arena herrscht nicht zum ersten Mal Testspiel-Atmosphäre.

Erst einen Punkt haben die Thuner nach drei Begegnungen auf dem Konto. Nach dem verkorksten Auftritt in Aarau haben sie sich aber deutlich gesteigert und gegen die beiden Meisterschaftsfavoriten sehr ansehnliche Leistungen gezeigt. Der diesmal bloss eingewechselte Torhüter Flavio Wick überzeugt wieder, im Angriff glänzen Nino Gruber und Dannmeyer.

Am Sonntag muss Wacker bereits wieder ran, erneut auswärts. In St. Gallen strebt Badertschers Team nach dem ersten Saisonsieg.

Adrian Horn ist seit 2007 für Tamedia tätig. Er fungiert als Koordinator und Redaktor des Sport-Extra und arbeitet extern als Lektor. Mehr Infos

