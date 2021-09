Kolumne «Bern & so» – Das Gefühl der Unendlichkeit Wie es ein Song schafft, einen Jahrzehnte zurückzukatapultieren. Sandra Rutschi

Bis auf ein paar junge Leute in zwei Abteilen war der erhöhte Waggonteil der S-Bahn leer. Eine der Frauen hatte sich auf die Sitzbank gelegt und die Augen geschlossen. Der Rest der Clique plauderte. Ich setzte mich ins Nachbarabteil, während die anderen Zusteigenden möglichst viel Distanz suchten.

Es ging auf Mitternacht zu. Ich kehrte von einem Theater auf einem Bauernhof heim, Bratwurst und Rösti im Magen, Strohpartikel auf dem Kleid. Mein Blick ruhte in der Dunkelheit zwischen Gümmenen und Bümpliz, als sich plötzlich ein Kribbeln in meinem Zwerchfell meldete. Ein Glücksgefühl breitete sich in meinem Körper aus. Ich wollte aufspringen, tanzen, die Welt umarmen und schreien vor Lebensfreude.