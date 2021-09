Saga der Berner Firma Stämpfli – «Das gedruckte Papier wird nicht verschwinden» Sein Druckbetrieb habe sich zur Kommunikationsfirma gewandelt und deshalb überlebt, sagt Mitinhaber Peter Stämpfli. Gedruckt werde aber trotz Digitalisierung weiterhin. Stefan von Bergen

In der sechsten Generation Inhaber eines Berner Kommunikations- und Verlagsunternehmens: Rudolf (links) und Peter Stämpfli. Foto: Nicole Philipp

Nein, in der Druckerei will sich Peter Stämpfli nicht schon wieder fotografieren lassen. Zum 222-Jahr-Jubiläum des Familienunternehmens posiert er mit seinem Bruder Rudolf lieber beim hohen Bücherstapel in der Empfangshalle der Stämpfli AG. «Wir sind längst nicht mehr bloss eine Druckfirma, sondern auch ein Verlag – und überhaupt: ein Kommunikationsunternehmen», erklärt er.

«Unser Unternehmen hat jeden möglichen Schritt weg von der Druckerschwärze, vom schweren Bleisatz und vom Papier gemacht, es hat sich automatisiert und digitalisiert», sagt der Co-Inhaber der Familienfirma. In Zahlen: Von den 310 Angestellten der Stämpfli AG arbeiten heute noch 110 im Druckbereich und der Buchbinderei. Die Mehrheit aber ist in der hauseigenen Kommunikationsagentur, im Online-Layout oder im Marketing beschäftigt.