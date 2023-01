Energie Thun AG erhöht Preise – Das Gas wird teurer Eingeschränkte Lieferungen, Wettereinflüsse und das Wiederauffüllen der Tanks für den nächsten Winter führen zu einer Erhöhung der Gaspreise bei der Energie Thun AG.

In Thun steigt der Preis für Gas. Ein Grund dafür sind «Herausforderungen» beim Füllen der Tanks für den nächsten Winter. Themenfoto: Urs Jaudas

«Aufgrund der weiterhin volatilen Marktlage muss die Energie Thun AG die Gaspreise erhöhen», schreibt das Unternehmen in der Mitteilung. Die Preise an den Gasmärkten seien weiterhin sehr volatil. «Wettereinflüsse und eingeschränkte Gaslieferungen bestimmen die Preise.» Zudem würden sich «Herausforderungen» beim Wiederauffüllen der Gasspeicher für den nächsten Winter die Preise beeinflussen. Dies alles führe zur Preiserhöhung.

Seit Anfang Jahr bezahlen die Kundinnen und Kunden der Energie Thun AG für das Standardprodukt 70 Prozent Erdgas und 30 Prozent Biogas 20.72 Rappen pro Kilowattstunde – 2.06 Rappen mehr als vor der Jahreswende. «Die Grundgebühr bleibt unverändert.»

Keine Erhöhung an den Tankstellen

Unverändert bleibe der Preis zum Fahren mit Gas. «An den beiden Tankstellen in der Region Thun beträgt der Anteil Biogas mindestens 25 Prozent», heisst es in der Mitteilung. Mit 1.56 Franken pro Liter benzinäquivalent sei man nach wie vor preiswerter als mit einem herkömmlichen Treibstoff unterwegs. Der Anteil Biogas könne jeweils direkt an der Zapfsäule erhöht werden.

«So spart beispielsweise die Reduktion der Raumtemperatur um ein Grad bis zu 10 Prozent Energie.» Aus der Mitteilung der Energie Thun AG

«Mit einfachen Massnahmen kann beim Heizen der Gasverbrauch reduziert werden», rät das Unternehmen. «So spart beispielsweise die Reduktion der Raumtemperatur um ein Grad bis zu 10 Prozent Energie.» Auf der Website Heizen-aber-richtig.ch seien hilfreiche Energiespartipps der Gasbranche aufgeschaltet.

PD/sgg

