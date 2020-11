Wahlen in Lauperswil – Das gab es seit 87 Jahren nicht mehr In Lauperswil wurde es zur Gewohnheit, den Gemeinderat in stillen Wahlen zu bestücken. Jetzt aber bewerben sich sieben Personen um sechs Sitze. Susanne Graf

Wer wird ab dem 1. Januar 2021 am Sitzungstisch des Lauperswiler Gemeinderats Platz nehmen? Foto: Marcel Bieri

Definitiv sicher ist bloss dies: Christian Baumann bleibt auch in der kommenden Legislatur ab dem 1. Januar 2021 Gemeindepräsident von Lauperswil. Er war letztes Jahr von der SVP als Nachfolger des zurückgetretenen Hans Ulrich Gerber für das Amt vorgeschlagen worden. Gegenkandidaten gab es keinen. So wurde das Präsidium auch dieses Jahr wieder in stiller Wahl bestätigt.

Doch nun erleben die aktuell in Lauperswil Stimmberechtigten etwas, das sie noch nie erlebt haben: Sie können mitbestimmen, wer die sechs Sitze im Gemeinderat einnehmen soll. Gross ist ihre Auswahl zwar nicht, es sind sieben Personen, die zur Verfügung stehen. Aber immerhin. Seit 1933 sei es tatsächlich nie mehr vorgekommen, dass mehr Personen kandidierten, als Sitze zu vergeben waren, sagt Gemeindeschreiber Jürg Sterchi.