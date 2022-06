Vor dem «Oberländischen» – Das Frutigland in Turnerhand Vom 1. bis 3. Juli dreht sich in Frutigen alles um den Turnsport. Das Oberländische Turnfest steht auf dem Programm. Doris Hari

OK-Präsident Christian Dünner freut sich aufs Fest. Noch deutet auf der Wiese nichts darauf hin, dass dort schon bald der Parkplatz des Grossanlasses sein wird. Foto: Doris Hari

Am ersten Wochenende im Juli wird der Sport grossgeschrieben in Frutigen. Die Organisatoren erwarten 6000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 231 Vereinen aus der ganzen Schweiz. Die Vorbereitungen fürs Oberländische Turnfest bei den Turnhallen Widi und Kanderbrück sowie auf dem Festgelände auf dem Flugplatz laufen auf Hochtouren. In diesen Tagen rollen die Lastwagen an mit Material für drei Festzelte, für eine Tribüne und mit sehr viel Turnmaterial. Der Aufbau sollte in einer Woche abgeschlossen sein.