«Burechrieg» in Huttwil – Das Freilichttheater nimmt einen neuen Anlauf Es sei definitiv, dass das Freilichtspiel «Burechrieg» aufgeführt werde, schreiben die Organisierenden. Dabei hatten sie das schon dreimal gemeint. Susanne Graf Raphael Moser

Regisseur Ulrich Simon Eggimann ist nach wie vor mit von der Partie. Foto: Raphael Moser

Im Juli 2025 soll es so weit sein. 17-mal soll das Freilichtspiel «Burechrieg» im Laufe des Monats Juli auf dem Areal der Spycher Handwerk AG aufgeführt werden. Das habe das Organisationskomitee (OK) «definitiv» so beschlossen, steht in einer Medienmitteilung.