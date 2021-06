2023 statt 2020 – Das Freilichtspiel «Burechrieg» soll doch noch stattfinden Wegen der Pandemie musste die Aufführung in Huttwil im letzten Jahr abgesagt werden. Nun fassen die Organisatoren den Sommer 2023 ins Auge.

Bauernführer Niklaus Leuenberger könnte im Sommer 2023 auf die Bühne treten. Foto: Rolf Sutter (PD)

Nach überstandener Corona-Pandemie soll Bauernführer Niklaus Leuenberger im Sommer 2023 mit einiger Verzögerung in den Bauernkrieg ziehen. Diesen Entscheid hat das OK Freilichtspiel «Burechrieg» in Huttwil gefällt. Nachdem der Anlass letzten Sommer abgesagt und vorerst auf Sommer 2022 verschoben wurde, hat sich das OK nach intensiven Gesprächen entschieden, am Projekt festzuhalten.

Allerdings kam man zur Überzeugung, dass eine Austragung im Sommer 2022 kaum realistisch ist, nicht in erster Linie wegen der Unsicherheit im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, sondern vielmehr aus organisatorischen Gründen. Stand heute stehe nämlich das OK praktisch wieder am Ausgangspunkt, heisst es in einer Medienmitteilung. Es gelte, den Anlass neu zu planen und zu organisieren. So müssten Darsteller, Helfer, aber auch diverse Personen für die Besetzung von Stabsstellen rund um das Freilichtspiel neu rekrutiert und besetzt werden.