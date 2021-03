Baustelle in Huttwil – Das Freilichtspektakel an der Hohlen Im Städtchen entsteht das erste Energiequartier der Schweiz. Für die Baustelle wurden insgesamt 5000 Lastwagenladungen Erde ausgehoben. Jürg Rettenmund

Stephan Fiechter ist Bauführer beim Aushub für die Überbauung an der Hohlenstrasse in Huttwil. Foto: Raphael Moser

Ein Freilichttheater gibt es in Huttwil auch dieses Jahr nicht: Die Corona-Pandemie verunmöglicht die Aufführung über den Schweizerischen Bauernkrieg von 1653. Dafür wird den Huttwilerinnen und Huttwilern seit November ein Freiluftspektakel der besonderen Art geboten. Was sich normalerweise in einem tiefen Loch versteckt abspielt, präsentierte sich am Abhang des Huttwilbergs wie auf dem Teller vor aller Augen: Die Kibag Bauleistungen AG in Huttwil hob eine Baugrube aus. Dort entsteht das Energiequartier an der Hohlen.

Stephan Fiechter koordiniert als Bauführer die Arbeit der Baggerführer und Lastwagenchauffeure. Im Bürocontainer legt er eine Tabelle auf den Tisch. Fein säuberlich ist darin festgehalten, was für die Mehrfamilienhäuser eins bis sieben bewegt werden muss: 50’000 Kubikmeter Humus, Unterboden, Aushub und Fels – Letzterer hauptsächlich Sandstein.