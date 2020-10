Abo «7 Fragen zu Spiez» Die FDP will zurück in die Exekutive

Der Spiezer Freisinn peilt an den Gemeindewahlen vom 8. November die Rückkehr in den Kleinen Gemeinderat an. Präsidentin Andrea Frost wünscht sich Wertschätzung für einheimische Gäste. Und will die Verwaltung nicht beüben.