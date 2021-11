Gemeindewahlen Studen – Das Freie Bündnis muss Federn lassen Die Wahlen haben die Stärkeverhältnisse im Gemeinderat verändert. Das Freie Bündnis verliert die absolute Mehrheit. hus

Die Wahlen in Studen brachten zwei Sitzverschiebungen. Foto: Adrian Moser

Bei den Wahlen vor vier Jahren ist das Freie Bündnis durchgestartet und besetzte in der zu Ende gehenden Legislatur fünf von sieben Sitzen. Am Sonntag sind die Karten nun neu gemischt worden. Denn das Freie Bündnis hat zwei Sitze verloren. Diese gingen an die SVP und die FDP. Die FDP trat vor vier Jahren nicht an. Entscheid für die neue Sitzverteilung war die Listenverbindung zwischen den beiden bürgerlichen Parteien.