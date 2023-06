Entscheid in Frutigen – Das Freibad wird weiterhin unterstützt Die Gemeinde zahlt weiter jährlich 80’000 Franken an das Freibad, über dessen Sanierung im November abgestimmt wird. Dies erfolgt voraussichtlich mit Varianten. Andreas Tschopp

Die Gemeinde unterstützt den Betrieb des Freibades in Frutigen auch weiterhin. Foto: Nik Sarbach

Die Zukunft des Freibades schlägt in Frutigen weiter hohe Wellen. Auch bei der Gemeindeversammlung am Dienstagabend, zu der Gemeindepräsident Faustus Furrer 77 Stimmberechtigte im Kirchgemeindehaussaal begrüsste. Auslöser waren diesmal die vom Gemeinderat beantragten Betriebsbeiträge an das Freibad von je 80’000 Franken für die Jahre 2023 bis 2025.