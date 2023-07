Brätler landauf, landab – Das Fleisch! Die Kohle! Der Rauch! Gegen das Grillieren lässt sich vieles sagen. BE-Post-Kolumnist Simon Wälti will aber so kurz vor dem 1. August kein Grill-Bashing vom Rost reissen. Simon Wälti

In der Zeit um den Nationalfeiertag werden Schweizerinnen und Schweizer von einem heftigen Verlangen nach Cervelat gepackt. Foto: Celia Nogler

Liebe Grillierende

Manchmal scheint abends über der Aare Nebel zu wabern. Ähnliches berichten mir verlässliche Quellen aus dem Emmenschachen. Es wird doch nicht schon Herbst werden wollen? Keine Bange: Es ist nur der Rauch von unzähligen Feuerstellen zwischen Thun und Bern und Langnau und Burgdorf, der in den Himmel steigt.

Verehrte Grillfreunde und Brätlerinnen (diese sind meist in der Minderzahl): Über der lohenden Glut verkohlt ihr Steaks, Würste, Peperoni, Auberginen, Halloumi, Tofu, Schlangenbrot und vieles mehr. Vom Duft läuft euch das Wasser im Munde zusammen. Gierig atmet ihr die Rauchschwaden ein. Holt euch bloss keine Grilllunge!

Das Bundesamt für Landwirtschaft schrieb 2020 im «Schweizer Wurst-Report», dass pro Jahr rund 11’000 Tonnen Bratwürste und 10’000 Tonnen Cervelats verkauft werden. Das sind jeweils etwa 100 Millionen Stück.

Ich betreibe aber hier kein wohlfeiles Grill-Bashing. Ich will euch nicht den Fleischkonsum vergällen oder euch als Klimakiller brandmarken. Auch ich bin ein Brätler! Man soll nicht päpstlicher sein als der Papst. Respektive in diesem Zusammenhang: nicht vögtlicher als der fliegende Klimaaktivist Voegtli.

Das Grillieren gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Kaum hatte dieser das Feuer erfunden, ging es schon los mit der Braterei. In der Frühzeit gab es sehr oft Mammut und Höhlenbär am Spiess – bald waren die Steppen und die Höhlen (bis auf die abgenagten Knochen) leer. Später wurde das Grillieren biblisch: «Der Priester soll das Fett in Rauch aufgehen lassen, zum lieblichen Geruch für den Herrn.» So oder ähnlich heisst es bei Mose.

Auch wenn es den Anschein macht, als wäre es nie anders gewesen: Während längerer Zeit stellten Bernerinnen und Berner den Grill zur Seite und setzten auf Mus, Grütze und Pökelfleisch. Das moderne Grillieren nahm dann ab September 1904 seinen Lauf. Denn am 17. September wurde durch Beschluss des Grossen Rates ein Herr Ludwig Grill, von Kis Komlos, Ungarn, Coiffeur in Zollikofen, verheiratet und Vater eines minderjährigen Kindes, in das bernische Landrecht aufgenommen. Nachzulesen im «Bund» vom 29. September 1904 ganz am Schluss des Artikels.

Das Grillieren schwappte also nicht von den USA zu uns herüber, sondern hatte den Ursprung in Ungarn – zumindest was Bern anbetrifft. Wir verdanken Ludwig Grill viel, auch wenn er ein unspektakuläres Leben führte und seine Coiffeurkunst bescheiden war. Grill pflegte seine Onduliereisen über einem Kohlebecken zu erhitzen. Aus Bequemlichkeit briet er sich darauf auch gleich sein Mittagsmahl und wendete es mithilfe seiner Zangen und Scheren. Viele Kunden riefen «Hier brennt es ja» und verliessen fluchtartig das Lokal.

Doch zurück in die Gegenwart. Es ist Wochenende, und dieses geht anschliessend ziemlich nahtlos in den Nationalfeiertag über. Wenn das Wetter mitspielt, könnte das für viele zu einer einseitigen Ernährung führen. Achtet auch auf die Rauchentwicklung – und auf eine strenge Trennung von Grillgut und Feuerwerkskörpern.

Damit allen eine gute Glut!

Simon Wälti

Simon Wälti ist Redaktor im Ressort Bern und schreibt über Politik, Wohnen, Agglomeration und historische Themen. Mehr Infos

