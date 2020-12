«Das Fitnessstudio ist nicht so einfach zu ersetzen»

Herr Froböse, der Versandhändler Otto meldete kürzlich einen Anstieg beim Verkauf von Heimsportgeräten um 800 Prozent. Fitness-Apps und Onlinekurse sind beliebt wie nie. Glauben Sie, dass die Leute nach der Pandemie gar nicht in die Fitnessstudios zurückkehren?

Viele Trainingsgeräte werden wie schon vor der Pandemie im Keller landen. Zum Training gehört sehr viel mehr als nur in einer Videokonferenz Übungen auf Ansage zu machen. Um langfristig zu Hause alleine sein Programm abzuspulen, um sich anschliessend eine Kerbe in den Colt machen zu können, braucht man sehr viel Disziplin. Das schaffen Sportler, aber der normale Mensch in der Regel nicht. Bei den Apps ist das Problem, dass die mich nicht wie ein Trainer beobachten und die Trainingspläne entsprechend anpassen können.