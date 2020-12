Kulturbranche – «Das finde ich eine schlimme Botschaft» «Culture is my Job». Zu Deutsch: Kultur ist mein Beruf. Unter diesem Begriff wollen Kulturvertreter auf ihre angespannte Situation aufmerksam machen. An vorderster Front kämpfen mit Christoph Trummer und Christian Häni zwei Oberländer. Christoph Buchs

Christoph Trummer aus Frutigen, Leiter politische Projekte beim Musikschaffenden-Verband Sonart. Foto: Beat Mathys

Als im Frühling bundesweit die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu greifen begannen, war die Kulturbranche eine der ersten, der es an den Kragen ging: Veranstaltungen jeglicher Art, ob Konzerte, Theater- und Tanzaufführungen und weitere Performances, wurden abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben – und dies am Laufmeter. Vieles spricht dafür, dass die Kulturbranche – irgendwann – auch eine der letzten Branchen sein wird, die wieder ohne Einschränkungen hochgefahren wird.

Je länger die Corona-Krise andauert, umso härteres Brot haben die Kulturschaffenden zu essen. In ihrer Branche wimmelt es von Selbstständigerwerbenden, die mit einem geringen Jahresbudget operieren. Zwar sind sie teilweise in Verbänden und Organisationen vernetzt. Doch einen ganzheitlichen Kulturverband, der die Interessen mit gebündelter Kraft an oberster politischer Stelle anmeldet, gibt es derzeit noch nicht.