Brand in Thun – Das Feuer im Keller wurde gelegt Der Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Thun von Anfang Mai ist auf Brandstiftung zurückzuführen.

Die Ursache für den Brand in einem Thuner Mehrfamilienhaus ist geklärt. Foto: Enzo Lopardo

Nun ist klar, was am 2. Mai den Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Thun ausgelöst hatte: Wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte, sei das Feuer «auf eine Brandstiftung durch eine unbekannte Täterschaft zurückzuführen». Dies hätten die Ermittlungen des Dezernats Brände und Explosionen ergeben.

Der beim Brand entstandene Sachschaden dürfte sich gemäss Mitteilung auf mehrere hunderttausend Franken belaufen. Der Sachverhalt wurde an die zuständige Staatsanwaltschaft rapportiert.

PD

