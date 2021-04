Brand beim Kreuz Wichtrach – Das Feuer entstand im Zimmer des Todesopfers Um den Brand von Ende März, bei dem in Wichtrach ein Mann ums Leben kam, ranken sich viele Gerüchte. Was stimmt? Johannes Reichen

Am Morgen des 21. März brannte der Anbau des Restaurants Kreuz in Wichtrach ab. Foto: zvg

Eine einsame Treppe ragt über dem Erdgeschoss in den Himmel. Eine Stairway to Heaven. Sonst ist da nichts mehr. Bauarbeiter tragen die Reste der Brandruine beim Kreuz in Wichtrach ab. Bald wird auch die Treppe in Trümmern liegen.

Am Sonntag, dem 21. März, etwa um 9.30 Uhr gingen der Saal, eine Wohnung und mehrere Zimmer in Flammen auf. Die Rauchsäule, die über dem Brandherd aufging, war weitherum zu sehen. Das Gebäude wurde komplett zerstört. Ein Mann verlor in den Flammen sein Leben.

Die Frage, was an jenem Sonntagmorgen geschah, beschäftigt die Wichtracherinnen und Wichtracher seither. Schon am Brandtag machten Gerüchte die Runde. Auf dem Brandplatz wurde diskutiert und in Internetforen heftig spekuliert.