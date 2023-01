80. Juskila an der Lenk – Das Feuer brennt auf dem Kronenplatz Rund 600 Jugendliche nehmen am 80. Juskila teil. Auf dem Kronenplatz feierten sie die Eröffnung, und auf der Piste liessen sie sich nicht von den garstigen Wetterverhältnissen iritieren.

Die schwierigen Wetterverhältnisse taten der guten Stimmung im 80. Juskila an der Lenk keinen Abbruch. Foto: PD

«Auch wenn an der Lenk das Wetter morgens regnerisch war und manch einem Jugendlichen beim Ausblick aus dem Zimmer wohl nicht ein traumhafter Skitag vor Augen schwebte, machten sich die 600 Teilnehmenden schon früh auf in Richtung Skipiste», schreiben die Verantwortlichen von Swiss Ski in einer Mitteilung zur 80. Ausgabe des Juskila. Begleitet von den zahlreichen On-Snow-Leiterinnen und -Leitern stand am Dienstag der erste Tag im Schnee an.

Schneespass trotz schwierigen Wetterverhältnissen

«Trotz der weiterhin knappen Schneemenge und dem ganztags vorhandenen Nebel herrschte eine hervorragende Stimmung bei den schneebegeisterten 13- bis 14-Jährigen», heisst es weiter. Ob mit den Ski oder dem Snowboard ausgerüstet, kamen die Jugendlichen in den Genuss von ersten Schneesportlektionen in der noch jungen Lagerwoche. Durch verschiedene von den Leitenden einstudierten Aktivitäten und Übungen konnten sich die Teilnehmenden zum einen richtig austoben und andererseits auch fleissig an ihren Fähigkeiten auf dem Schnee feilen.

Festliche Stimmung auf dem Dorfplatz

Kaum zurück in der Unterkunft, begaben sich die Gruppen rasch wieder in Richtung des Dorfzentrums. Entertainer und Rapper Knackeboul empfing die Teilnehmenden, welche in ihren jeweiligen Kantonssgruppen einmarschierten, mit einer «atemberaubenden Freestyle-Performance» zur grossen Eröffnungsfeier des Juskila 2023.

Rapper und Entertainer Knackeboul begrüsste zur Eröffnungsfeier des 80. Juskila an der Lenk. Foto: PD

Nachdem Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann einige Worte an die Jugendlichen richtete und sich bei allen Sponsoren und Partnern bedankte, begrüsste auch der Lenker Gemeindepräsident René Müller die temporär neuen Einwohnerinnen und Einwohner. Als Vertreter des Patronatkantons Schaffhausen bedankte sich Kantonsratspräsident Diego Faccani anschliessend ausserordentlich bei der Gönnervereinigung «Crystal Schaffhausen», die dem Juskila «unter tosendem Applaus» einen Check überreichte.

Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann begrüsste die rund 600 Teilnehmenden des 80. Juskila an der Lenk. Foto: PD

Zum Abschluss der Eröffnungsfeier wurde erneut unter musikalischer Begleitung von Knackeboul das Juskila-Feuer entzündet, welches die ganze Woche über auf dem Kronenplatz brennen wird.

Zum Ened der Eröffnungsfeier des 80. Juskila an der Lenk wurde auf dem Kronenplatz das Juskila-Feuer entzündet. Foto: PD

PD/sgg

