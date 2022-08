Strassenspektakel in Wangen a. d. A. – Das Fest soll das Wir-Gefühl im Städtchen stärken Das Gaukler- und Kleinkunstfestival mit viel Livemusik findet zum dritten Mal statt. Mit dem Anlass erhält die Strassen- und Kleinkunstszene eine Plattform. Brigitte Meier

Von weit her sind manche Künstler fürs Festival im Städtchen angereist. Yong Alvins aus Malaysia begeistert mit dem Diabolo. Foto: Susanne Keller

Am sonntäglichen Strassenspektakel in der Altstadt von Wangen an der Aare sorgt ein bunter Mix an Strassenkünstlerinnen und -künstlern für strahlende Gesichter und fröhliche Menschen. Manche geniessen das Spektakel auch vom Wasser aus – Leute auf Stand-up-Paddleboards und Gummibooten fahren an der Aarebar vorbei und staunen, als der mexikanische Musiker und Clown Yoltic auf dem Einrad jongliert. Etwas überrascht scheint eine quakende Ente zu sein.