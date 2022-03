Grossevent im Ballenberg – Das «Fest der Feste» nimmt Gestalt an An zwei Wochenenden im Herbst soll im Freilichtmuseum Ballenberg das «Fest der Feste» stattfinden. Dabei sollen 15 Herbsttraditionen erlebbar gemacht werden, wie die Verantwortlichen informierten. Anne-Marie Günter

Sie organisieren das Fest der Feste im Freilichtmuseum Ballenberg (v.l.n.r.): Projektleiter Jürg Tröhler, Bernhard Spahni, Peter Flück, Präsident des Stiftungsrats Freilichtmuseum Ballenberg, Ballenberg-Geschäftsführer Martin Michel, Katrin Schmid, Projektleiterin des Berner Auftritts, und Isabel Wirth. Foto: Anne-Marie Günter

66 Hektaren voralpine Landschaft, darauf verteilt 15 Feste, vier Sprachen, 50 Marktstände und Shops, zehn Tanzflächen, ein Festplatz mit Open-Air-Kino: Es hat etwas von einer kleinen Landesausstellung, was das Freilichtmuseum am 24. und 25. September und am 1. und 2. Oktober plant.