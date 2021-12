Podcast zum Schweizer Fussball – «Das fehlt mir schon bei YB-Trainer David Wagner» Woran leiden die Young Boys? Wer hat aus Zürich ein echtes Spitzenteam gemacht? Und wird das Schicksal des FCB auf dem Transfermarkt entschieden? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Ein weiteres Wochenende an der Spitze der Super League ist für den FC Zürich gelaufen. Mit Bernern und Baslern, die sich gleich selber Beine gestellt und Punkte abgegeben haben. Da müsste es eigentlich Menschen geben, die tatsächlich daran glauben, dass Zürich ein ernsthafter Anwärter auf den Meistertitel ist.

Gerade auch innerhalb des FCZ. Findet zumindest SRF-Experte Kay Voser in der neusten Ausgabe unseres Fussball-Podcasts: «Je länger eine Saison geht, um so mehr muss man sich damit beschäftigen. Natürlich gilt es, bescheiden zu bleiben. Aber gleichzeitig müssen diese Ambitionen innerhalb der Mannschaft vorhanden sein.»

Bei Fabian Ruch fehlt der Glaube an einen Meister FCZ noch. Aber auch der Berner in unserer Runde muss anerkennen, «dass der FCZ ja sogar noch Steigerungspotenzial hat. Wenn man auf die Spielerliste schaut, hat das Team vor allen in der Offensive enorm an Breite dazu gewonnen».

Etwas gegen einen Meister aus Zürich haben der FC Basel und die Young Boys. Wobei sich das Schicksal des FCB auf dem Transfermarkt entscheiden könnte. Denkt Thomas Schifferle, der sagt: «Der Schlüssel wird sein, ob Cabral im Winter geht – oder nicht. Wenn er geht, wird Basel nicht Meister. Bleibt er, hat Basel gute Chancen.»

Bei den Young Boys lautet die grosse Frage derzeit: Sind sie in einer ganz normalen Herbstbaisse, wie sie bei Spitzenteams vorkommen kann, die in der Champions League spielen und einige Verletzte zu beklagen haben? Oder haben die Berner grundlegendere Probleme?

Letzteres vermutet Kay Voser. Er stellt fest, Meistertrainer Gerardo Seoane habe jeweils auf die ganze Breite des Kaders gesetzt: «Das fehlt mir derzeit schon bei David Wagner.» Der aktuelle YB-Trainer behandle einige seiner Spieler sehr stiefmütterlich.

Mit der Erfahrung des ehemaligen Profis sagt Voser über die möglichen Folgen: «Das kann in einer Mannschaft etwas auslösen. Plötzlich gibt es ein Grüppchen, das aussen vor gelassen wird, das auch unzufrieden wird, weil die Spieler das Gefühl haben, dass sie ja sowieso nie eingesetzt werden.»

Wann welche Themen besprochen werden

04:52 FC Zürich – FC Luzern

29:05 Young Boys – Servette

39:24 FC Basel – Lausanne-Sport

48:51 FC St. Gallen – Grasshoppers

56:51 Die Kampfansage des FC Lugano

