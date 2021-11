SCB trennt sich von «Performance-Coach» – Das Experiment ist gescheitert Lukas Christen gehört nicht mehr zum Trainerstab der Berner. Die Bereitschaft, im mentalen Bereich zu arbeiten, habe bei einigen Spielern gefehlt, sagt der 55-Jährige. Philipp Rindlisbacher

Kurzes Gastspiel in Bern: «Performance-Coach» Lukas Christen, einst fünffacher Sieger an den Paralympics, und der SCB gehen getrennte Wege. Foto: Pius Amrein (Luzerner Zeitung)

Er kam – und stiess auf Skepsis. Im Sommer startete Lukas Christen seinen Job als Performance-Coach beim SC Bern, er wurde fix in den Trainerstab integriert. Der 55-Jährige sollte mit dem Team im mentalen Bereich arbeiten, proaktiv eben und nicht wie sonst oft im Spitzensport erst dann, wenn der Schaden angerichtet ist.

Nun läuft es bei den Mutzen zwar auch in dieser Saison nicht wirklich rund. Aber Christen, einst Fussballer beim FC Aarau und fünffacher Gewinner der Paralympics, nachdem er bei einem Motorradunfall ein Bein verloren hatte, ist bereits wieder weg aus Bern. Sein «befristetes Mandat» sei zu Ende gegangen, liess der Club verlauten. Die Trennung, so früh in der Saison, mutet seltsam an.