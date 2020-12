Schule Burgdorf – Das Essen soll zu den Kindern kommen Viele Kinder müssen zu Fuss oder mit dem Bus zum Mittagstisch gebracht werden. Das soll sich ändern: Die BDP-Stadträte fordern mehr Tagesschulen. Regina Schneeberger

An jedem Primarschulstandort in Burgdorf soll es künftig einen Mittagstisch geben. Symbolbild: iStock

Eine Portion Spaghetti, Riz Casimir oder Suppe zum Zmittag müssen sich viele Burgdorfer Schülerinnen und Schüler erst verdienen. Nicht nur mit Kopfarbeit in den morgendlichen Schulstunden. Auch mit einem mehr oder weniger weiten Weg zum Mittagstisch in der Tagesschule. Insgesamt gibt es in Burgdorf fünf Primarschul- und neun Kindergartenstandorte. Doch nur drei davon haben eine eigene Tagesschule: Neumatt, Gotthelf und Schlossmatt. Die Schüler, die anderswo den Unterricht besuchen, werden zu Fuss zum Mittagstisch gebracht. Die Kindergärteler werden mit dem Schulbus chauffiert.