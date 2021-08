Schwingfest in Burgdorf – Das ESAF 2013 ist offiziell Geschichte Die Organisatoren des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests 2013 haben den Verein dahinter aufgelöst. Wir zeigen Ihnen nochmals die besten Bilder.

Da war es geschehen: Christian Stucki liegt im Sägemehl, Matthias Sempach ist der neue Schwingerkönig. Den Verein, der dies möglich machte, gibt es nun nicht mehr. Foto: Andreas Blatter

300’000 Leute strömten im August 2013 nach Burgdorf, um die Bösen zu sehen. Das Eidgenössiche Schwing- und Älplerfest (ESAF) wird noch heute von den Organisatoren als das grösste Fest bezeichnet, das je im Emmental stattgefunden hat. Acht Jahre ist das her. Seitdem wurden zwei neue Schwingerkönige gekrönt, hunderte Olympiasieger erkoren und zwei Fussballweltmeister ausgespielt.

Doch der Verein des ESAF 2013 in Burgdorf blieb bestehen. Damit ist nun aber Schluss. Wie die Organisatoren am Donnerstagabend mitteilen, wurde der Verein, der hinter dem Grossanlass stand, aufgelöst. Der ehemalige OK-Präsident Andreas Aebi wird in der Medienmitteilung wie folgt zitiert: «Ein grosses Team hat mit viel Herzblut gemeinsam Grosses geschaffen.»

Doch Burgdorf bleibt dem Schwingsport verbunden. Im August 2024 finden innert zehn Tagen gleich drei Schwingfeste auf der Schützenmatt statt. Neben dem Oberaargauischen und dem Emmentalischen ist auch das Bernisch-Kantonale Schwingfest zu Gast.

Die besten Bilder des Eidgenössischen 2013

