Aus Valencia angeliefert – Das erste Tram der neuen Generation ist in Bern eingetroffen Es war ein grosser Tag für Bernmobil und die Tramfans. Das erste von 27 neuen Trams des Typs Tramlink ist angekommen. Sarah Buser

Bei der Ankunft: Die drei Teile des neuen Trams Tramlink. Foto: Raphael Moser

Ein Dutzend Tramfans stehen am Mittwochmorgen um 10.30 Uhr vor der Einfahrt zum Tramdepot an der Berner Bolligenstrasse. Sie haben vernommen, dass an diesem Morgen das erste Tram des Typs Tramlink aus dem spanischen Valencia angeliefert wird. Ausgerüstet mit Fotokameras stehen die Herren warm angezogen am Strassenrand und warten.