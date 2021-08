Kommentar zu YB in der Königsklasse - Das erste Mal war schöner, doch das zweite ist wichtiger

Gelb-Schwarze Glückseligkeit: Die Young Boys stehen zum zweiten Mal in der Gruppenphase der Champions League. Foto: Thomas Hodel (Keystone)

Vor drei Jahren, als YB erstmals die Champions League erreichte, waren die Gefühle vielleicht aufregender, intensiver, schöner. Die Young Boys schwebten durch das Jahr 2018, gewannen erstmals seit 32 Jahren den Meistertitel und empfingen in der Königsklasse Manchester United, Valencia und Juventus. Als krönender Abschluss wurde im Dezember in Bern der italienische Meister besiegt, mit seinem Weltstar Cristiano Ronaldo. 2018 war das Jahr, in dem für YB alles möglich schien.

Der Erfolg war frisch. Und nicht zur Gewohnheit geworden wie jetzt. Aber wer die Gefühlsebene verlässt, kann nur einen Schluss ziehen: Die Qualifikation 2021 ist für YB wichtiger als jene vor drei Jahren.