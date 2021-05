Premiere im Juni – Das erste Kreuzfahrtschiff auf Schweizer Seen Vom Kiestransporter zum Boutique Cruiser: 18 Passagiere an Bord der Attila. Beat Eichenberger

Der Boutique Cruiser Attila startet im kommenden Monat zu mehrtägigen Fahrten auf dem Murten-, Neuenburger- und Bielersee. Rendering: PD / wcd.ch

Es ist ein einzigartiges Projekt und nicht nur für Schiffsreisenliebhaber eine absolute Neuheit: eine Kreuzfahrt mit einem Kabinenschiff, nicht auf dem Meer, sondern in der Schweiz auf den drei Seen am Jurasüdfuss. Möglich macht es die Attila, ein ehemaliges Ledischiff, das zum ersten Hotel-Kreuzfahrtschiff der Schweiz umgebaut wurde und Anfang Juni zu mehrtägigen Fahrten auf dem Murten-, Neuenburger- und Bielersee startet.

Elegantes Design

«Hinter der Attila steht eine Gruppe von 37 privaten Investoren aus der Region Bern, Biel und Murten, die im August 2019 die Reederei Vully AG in Sugiez gründeten und die MS Attila erworben haben», sagt VR-Präsident Richard Hurni. Aus dem einstigen Kiestransporter entstand ein «Boutique Boatel» für maximal 18 Gäste.

Das elegante Design an Bord hat das Atelier Oï in La Neuveville kreiert. Die Attila verfügt über neun 14 Quadratmeter grosse Doppelkabinen mit eigenem Bad und Dusche sowie Annehmlichkeiten wie eine Sitzecke, TV, Kühlschrank, Safe oder Klimaanlage. Die Glastüren auf der Seeseite lassen sich komplett öffnen. In einer stilvollen Captain’s Lounge mit Bar werden Frühstück, Snacks und Drinks serviert, für die weiteren Mahlzeiten arbeitet man mit Restaurants an Land zusammen.

Gemütliche Stunden auf dem Wasser verspricht die Aussenterrasse mit Sitzen und Liegestühlen, von einer überdachten Badeplattform auf dem Hauptdeck aus sind ein Sprung in den See oder Stand-up-Paddling möglich.

Sechs Tage, drei Seen

Die Attila unternimmt bis Oktober vornehmlich sechstägige Kreuzfahrten auf dem Murten-, Neuenburger- und Bielersee, die mit Broye- und Zihlkanal verbunden sind. Wie bei einer «richtigen» Kreuzfahrt stehen Landgänge an – Entdeckungen, Ausflüge und Aktivitäten in der Region, auch per E-Bike. Zusätzlich geplant sind kürzere Weekend- und Themenfahrten; das Schiff kann von Privaten oder Firmen für Tages- oder Wochenendanlässe gechartert werden.

Die Attila soll auch ein Vorzeigeprojekt in Sachen nachhaltigen Tourismus und umweltverträglichen Reisens sein. Mit dem Antrieb durch einen Hybridmotor, der Installation von Fotovoltaik und Ökostrom wird bewusst Rücksicht auf Natur und Umwelt genommen. Die Attila kann auch bei Railtour und Kuoni Cruises gebucht werden. «Die Nachfrage entwickelt sich erfreulich», bilanziert Mike Jakob von Railtour.

attila.swiss; railtour.ch; kuoni-cruises.ch

Fehler gefunden?Jetzt melden.