Projekt in Adelboden – Das Erlebnisbad wird immer konkreter Der Tourismusort will seine Attraktivität mit einem Erlebnisbad im Dorfzentrum weiter steigern. Die Überbauungsordnung liegt derzeit auf. Godi Huber

Das Erlebnisbad soll unterhalb der Kirche mitten im Dorf zu stehen kommen. Ein Aussenpool und eine Liegewiese sollen auf dem Dach des bestehenden Parkhauses (am unteren Bildrand) entstehen. Foto: Karin von Känel

In Adelboden machte unlängst der Ski-Weltcup halt, der Tourismusort am Fuss des Wildstrubels hat durchs Jahr eine eindrückliche Bergkulisse, viel frische Luft, hübsche Wanderwege, eine Mineralquelle und ein saniertes Freibad zu bieten. Doch wer seinen Körper bei schlechtem Wetter in einer öffentlichen Bäderlandschaft entspannen möchte, wird enttäuscht. Zuletzt hatten sich im Jahr 2016 die hochfliegenden Pläne für ein «Alpenbad» verflüchtigt.