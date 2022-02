Betreutes Wohnen in Grünenmatt – Das erhoffte Wunder blieb aus 25 Jahre boten Rosmarie und Hans-Ulrich Kläsi alten Menschen ein Daheim. Nun wird die Wohngruppe aufgelöst. Jacqueline Graber

Das Leiterehepaar Hans-Ulrich und Rosmarie Kläsi, flankiert von Hedwig Ramseier (l.) sowie Margrit Stucki und Lydia Moser (blauer Pullover). Foto: Adrian Moser

Langsam erhebt sich Hedwig Ramseier vom Stuhl und läuft in kleinen Schritten zum offenen Fenster. Hier spaziert gerade die Frau ihres Enkels mit dem Hund vorbei, es folgt ein kurzer Schwatz. Danach setzt sich die Seniorin wieder an den Tisch zu ihren Mitbewohnerinnen.

Betrieben wird die Einrichtung von Rosmarie und Hans-Ulrich Kläsi. Das Ehepaar und die drei Bewohnerinnen posieren für das Zeitungsfoto, lächeln in die Kamera. Es ist das letzte Bild in dieser Konstellation, denn bereits einen Tag nach dieser Aufnahme zügelt Hedwig Ramseier in ein Altersheim. Ende Februar heisst es auch für die beiden anderen Frauen Abschied nehmen. Kläsis hören auf. Die Räumlichkeiten im Parterre, bisher das Daheim der drei Frauen, sind schon vermietet. Eine Familie wird einziehen.