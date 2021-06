Putins und Bidens Ziele – Der «Killer» will die Grenzen testen, der «Macho» will ungestört regieren Was erhoffen sich der russische und der US-Präsident vom Gipfel in Genf? Es geht um Autorität, Einmischung – und die Frage, wo die roten Linien liegen. Hubert Wetzel aus Washington , Silke Bigalke aus Moskau

Die Beziehungen zwischen den USA und Russland waren selten so schlecht wie jetzt. Ukraine, Syrien,

Mittelstreckenraketen, Cyberattacken – es gibt genug Punkte, über die sich die Präsidenten bei ihrer Begegnung in Genf zanken können. Zumal der neue Mann im Weissen Haus unmissverständlich zu verstehen gegeben hat, was er von seinem Gegenüber hält.

Die beiden Präsidenten gehen mit ganz unterschiedlichen Erwartungen an den Gipfel in Genf. Nachfolgend die beiden Standpunkte, dargelegt von unserem Korrespondenten aus Washington und unserer Korrespondentin aus Moskau.