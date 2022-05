Gemeindeversammlung Homberg – Das Erbe wirkt nach Trotz Aufwandüberschuss steht Homberg finanziell solide da. Das Erbe Schlup wirkt sich auch auf die Rechnung 2021 positiv aus. Godi Huber

Eitel Sonnenschein: Homberg in den Hügeln über dem Zulgtal verfügt über eine solide Finanzlage. Foto: Godi Huber

«Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einer roten Zahl», sagte Finanzverwalterin Myrtha Berger an der Gemeindeversammlung in Homberg. Bei einem Aufwand von total 2,8 Millionen Franken resultierte im letzten Jahr im Gesamthaushalt ein Aufwandüberschuss von 189'991 Franken. Sorgen muss sich die Gemeinde deshalb nicht machen. Das Minus ist in erster Linie auf eine einmalige buchhalterische Massnahme zurückzuführen: Zahlungen in den kantonalen Lastenausgleich wurden im Zusammenhang mit dem Rechnungsmodell HRM2 für zwei Jahre verbucht, was die Rechnung zusätzlich mit rund 400'000 Franken belastete.