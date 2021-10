Ehemalige Herren von Köniz – Das Erbe der Deutschritter lebt in Wien weiter Schloss, Kirche, Wappen – stumm erinnern sie an die ferne Zeit der Deutschritter in Köniz. Doch tot ist der Orden nicht. Das zeigt ein Besuch in Wien. Stephan Künzi

Schwarzes Kreuz auf weissem Grund: Seit Jahr und Tag führt Köniz das Zeichen der Deutschritter als Gemeindewappen. Foto: Christian Pfander

Am stattlichen Gebäude flattert unablässig das schwarze Kreuz auf weissem Grund. Auch auf einer Tafel an der Fassade selber ist das Wappen zu finden, genauso wie ein paar Schritte weiter in den Spitzbogenfenstern der Kirche, die zur Häuserzeile gehört. Es ist ein Wappen, das vielen im Raum Bern bestens bekannt ist.

Genau. Das schwarze Kreuz auf weissem Grund ist das Hoheitszeichen von Köniz. Zu sehen ist es nicht nur auf den Fahnen, sondern auch auf den offiziellen Schriftstücken der Berner Vorortsgemeinde. Eisern hält sie an ihrem Wappen fest, ungeachtet dessen, dass andere Verwaltungen im täglichen Gebrauch lieber auf ein modernes Logo setzen.