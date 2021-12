Kommentar zum Sprachenstreit – Das Englische dominiert immer mehr – und das ist gut so

Corona-Sommer in der Limmatstadt mit ihrem internationalen Flair. Foto: Urs Jaudas

Meine Kollegin Claudia Schmid stört sich daran, dass sie in immer mehr Zürcher Cafés und Restaurants auf Englisch bedient wird. Das fange bei der Speisekarte an und gehe beim Personal weiter.

Schlimmer noch: Einzelne Kellnerinnen und Kellner, schreibt sie, könnten nicht einmal Deutsch. Damit setzten diese, als Fremde in unserem Land, ihre eigene Sprache voraus: «By the way», schliesst Claudia ihre Kritik, «in Switzerland we speak four languages. Pick one!»

Die Reaktionen fielen überwältigend aus. Weit über 200 Kommentare trafen ein, die allermeisten davon dachten im Sinne meiner Kollegin. Dass man in einem indischen Restaurant auf Englisch bedient werde, schrieben einige, das gehe in Ordnung. Aber sonst? Jeder Tamile und jede Kurdin bemühe sich, Schweizerdeutsch zu reden, nur den Angelsachsen sei das egal. Arroganz! Klassendenken! Imperialismus!