Stadtrat Thun: Kredit für Gebäude – Das «Engelhaus» wird ab 2024 saniert Das Parlament sprach rund eine halbe Million Franken für das «Engelhaus» an der Freienhofgasse. Ein Aufschub der Sanierung wurde abgelehnt. Gabriel Berger

Das Zunfthaus zu Oberherren – auch «Engelhaus» genannt – an der Freienhofgasse in Thun (Bildmitte). Der Stadtrat hat am Donnerstagabend Geld für die Sanierung des Gebäudes gesprochen. Foto: Patric Spahni

In den letzten Jahrzehnten ist am früheren Zunfthaus zu Oberherren – genannt «Engelhaus» – an der Freienhofgasse in Thun baulich nichts mehr verändert worden. Inzwischen hat der Zahn der Zeit derart heftig am schützenswerten Gebäude aus dem Jahr 1749 genagt, dass eine Sanierung unumgänglich geworden ist.