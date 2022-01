Konkurs angemeldet – Das Ende von Bio Schwand ist besiegelt Das Münsinger Projekt Bio Schwand ist definitiv gescheitert. Was passiert nun mit den Liegenschaften? Und verliert der Kanton Bern viel Geld? Johannes Reichen

Die Bio Schwand AG in Münsingen geht in Konkurs. Foto: Raphael Moser

Viel hat Heinz Iseli am Montagmittag nicht zu sagen. Nur das: Am Nachmittag werde der Konkurs über die Bio Schwand AG eröffnet. Er könnte auch sagen, dass sich sein Lebenswerk gerade in Trümmer zerlegt. Aber Iseli bleibt ruhig wie immer. Andere Fragen beantwortet er nicht.

Heinz Iseli ist der Erfinder, Gründer und seit letztem Jahr einziger Verwaltungsrat von Bio Schwand. Er wollte aus der Schwand oberhalb Münsingens die Drehscheibe der Schweizer Bioszene machen, wo biologische Lebensmittel hergestellt, verarbeitet, verkauft und vermarktet werden.