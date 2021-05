Wahrscheinlich war es das jetzt.

Wir sind in Mitteleuropa in einer Phase angelangt, in der die Impfung für die Mehrheit der Menschen eine reale Möglichkeit geworden ist und nicht mehr nur eine Anekdote unserer Eltern. Impf-Selfies gibt es jetzt auch auf Instagram und vielleicht sogar auf Tiktok, und nach dem gefühlt zehnten «Ich-bin-jetzt-geimpft-und-so-happy»-Erfahrungsbericht aus einem Impfzentrum im Millionen-Züri sollte auch dem letzten Landei klar geworden sein: Okay, wahrscheinlich war es das jetzt. Die Pandemie ist bald vorbei. Ämmel bei uns.