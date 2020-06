Interlaken: Strassensanierung – Das Ende für elf Sommerlinden Die Fällung von elf Linden an der Suleggstrasse sorgt für Entsetzen. Die Gemeinde erklärt, wieso die offenbar kranken Bäume weg mussten. Im Herbst sollen elf neue Sommerlinden angepflanzt werden. Bruno Petroni

An der Suleggstrasse in Interlaken werden Bäume gefällt. Foto: Bruno Petroni

Donnerstag an der Suleggstrasse: Fassungslos und den Tränen nahe beobachtet die Rentnerin, wie die Forstunternehmer die am Rande des Schulhaus-Spielplatzes stehenden elf Sommerlinden fällen. Zuerst die Äste, dann die dicken Baumstämme, Stück für Stück. «Das darf doch alles einfach nicht wahr sein. Das letzte Grün weit und breit wird dem Boden gleichgemacht. Ich verstehe diese Welt nicht mehr», lamentiert die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Sie wendet sich wortlos ab und zieht von dannen. Auch ein namentlich nicht genannter Bewohner der Suleggstrasse, der sich viele Jahre lang der Bäume quasi vor seinen Fensterscheiben erfreut hatte, regt sich auf: «Die vielen Leute, die hier regelmässig spazieren kommen, trauen ihren Augen nicht. Und uns kostet die Beteiligung an der Strassenerneuerung Tausende von mühsam ersparten Franken, nur weil die Gemeindeverantwortlichen unser Regenwasser nicht mehr auf ihrer neuen Strasse wollen.»