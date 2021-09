Jaberg-Stiftung in Langenthal – Das Ende eines Geschenks 15 Jahre lang konnten kulturelle Institutionen der Stadt mit Beiträgen aus der Stiftung Jaberg rechnen. Jetzt wird sie liquidiert – und hinterlässt eine grosse Lücke. Melissa Burkhard

Das Kunsthaus Langenthal hat viele Ausstellungen mithilfe der Jaberg-Stiftung finanziert. Foto: Raphael Moser

Hermann Jaberg war zeit seines Lebens ein bekannter Langenthaler. Er führte ein Optiker- und Fotofachgeschäft und war sehr interessiert am städtischen Kulturleben. Als er 2007 im Alter von 95 Jahren verstarb, wurde bekannt, dass er dieses Interesse auch über seinen Tod hinaus unterstützen wollte. Sein Nachlass – ein Beitrag in Millionenhöhe – wurde in die Stiftung Jaberg eingebracht. Deren Zweck wurde als «die finanzielle Unterstützung von kulturellen Institutionen in Langenthal» festgelegt.

Hermann Jaberg habe keine direkten Nachfahren gehabt, seine Frau sei vor ihm verstorben, sagt Martin Stauffer, der damals zuständige Notar und heutige Präsident der Stiftung. «Er hat sein Geld in Langenthal verdient und wollte es der Bevölkerung über die Kultur wieder zukommen lassen.»