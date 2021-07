Bern–Heimiswil retour – Das Ende einer Odyssee Vom Bremgartenfriedhof kam das Grabmal des Mathematikers Ludwig Schläfli her, nun ging es wieder zurück. Der Transport des Findlings gelang nicht auf Anhieb. Urs Egli

Thomas Rolli von Stadtgrün Bern befreit das Fundament des Grabsteins in Heimiswil mit dem Kompressor. Foto: Christian Pfander

Es schien fast so, als ob der Geist des 1895 verstorbenen Mathematikprofessors Ludwig Schläfli versuchen wollte, den Abtransport seines Grabmals von Heimiswil nach Bern zu verhindern. So, als wollte er mit seinem Widerstand den früheren Löie-Wirten Peter und Daniel Lüdi für das gewährte Gastrecht danken. Denn als die Mitarbeiter des Bremgartenfriedhofs sich anschickten, den Gedenkstein des Gelehrten aus dem Gärtli des Landgasthofs auf ihren Lastwagen zu hieven, gelang dies nicht.

Der Findling von der Grimsel trotzte den Bemühungen der beiden Herren von Stadtgrün Bern. Jener Stein also, der während gut zwanzig Jahren in Heimiswil stand, weil weder Schläflis Geburtsort Grasswil noch Burgdorf, wo er aufgewachsen war, noch die Universität Bern vom Grabmal etwas wissen wollte. Bewegung kam erst in die Sache, als ein Mitarbeiter des Berner Friedhofs mit einem Kompressor den Sockel des knapp zwei Meter hohen Steins weggesprengt hatte.