Interlaken – Das Ende einer Hausarzt-Ära Aldo Martinelli gab nach 47 Jahren seine Praxis ohne Nachfolger auf. Er hinterlässt eine grosse Lücke im hausärztlichen Versorgungsnetz. Anne-Marie Günter

Ein aufmerksamer Blick und rote Hosenträger: Aldo Martinelli in seinem Sprechzimmer in Interlaken. Foto: Anne-Marie Günter

Kein steril designtes Sprechzimmer, sondern eine Art Arbeitszimmer mit Bildern, Büchern, Heften und Ordnern, in Gebrauch, nicht stramm in Reih und Glied aufgestellt. An den Wänden Erinnerungen auf Papier, manchmal in Klarsichtmäppchen, darunter schwarz auf weiss Goethes Gedicht von der Seele des Menschen, die dem Wasser gleicht.