Die Luxusbranche wird woke – Das Ende der Patriarchen-Uhr Frauen lieben grosse Handtaschen, Männer dicke Uhren? Das war einmal. Über Klischees von vorgestern – und genderfluide Accessoires. Jacqueline Krause-Blouin (Das Magazin)

Wer hat hier die Uhr an? Gleichberechtigung im Luxusmarkt. Illustration: Isabella Cotier

Auf internationalen Reseller-Seiten und an Uhrenmessen gibt es viele Kategorien, um Uhren einzuordnen: Diving Watches, Pilot Watches, Dress Watches … Und dann gibt es da noch die Kategorie: Women. Frauen, diese homogene Masse, brauchen nämlich keine weiteren Unterkategorien. Warum auch? Galt doch für die weibliche Kundschaft lange das Motto: «Shrink it, and pink it.» Also einfach das Männermodell in geschrumpfter Version nachempfinden, pink einfärben und am besten noch grosszügig mit Diamanten versehen, weil «Diamonds are a Girl’s …» – Sie wissen schon.