Wegen der Pandemie – Das «Emmentalische» wird verschoben Im August statt im Mai, in Schangnau statt in Eggiwil: Corona macht auch den Organisatoren des Emmentalischen Schwingfestes das Leben schwer. Aufgeben mögen sie aber nicht. Cornelia Leuenberger

Schön wars: 2016, als Thomas Zaugg im Kemmeriboden seine Schwingerkarriere beendete, stand das Publikum Schulter an Schulter. So wird es im August nicht aussehen. Archivfoto: Andreas Blatter

«Wir wollen schwingen» – so zitierte diese Zeitung Martin Zaugg, OK-Präsident des Emmentalischen Schwingfestes, im Januar dieses Jahres. Schwingen wollen sie immer noch. Aber nicht mehr im Mai und nicht mehr in Eggiwil: Das Fest wird gleich doppelt verschoben: zeitlich in den August und örtlich nach Schangnau.

Einstimmig, aber ungern

Diesen Entscheid hat das OK vor ein paar Tagen einstimmig gefällt, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. Er sei nicht leicht gefallen, denn «nur zu gerne» hätte man das Schwingfest in Horben-Eggiwil durchgeführt.