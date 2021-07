Schwingfest in Schangnau – Das «Emmentalische» findet vor Zuschauern statt Das ist eine erfreuliche Nachricht für Schwingfans: 1000 Personen werden live dabei sein können, wenn die «Bösen» im Kemmeriboden zusammengreifen. Susanne Graf

Dank der Naturtribüne halten sich die Kosten im Kemmeriboden in Grenzen. (Archivbild aus dem Jahr 2011). Foto: Walter Pfäffli

Am Wochenende vom 21. und 22. August findet beim Kemmeribodenbad das Emmentalische Schwingfest statt. Nachdem der Bundesrat die Corona-Einschränkungen gelockert hat, ist nun klar, dass sowohl der Nachwuchsschwingertag vom Samstag als auch der Wettkampf der Aktiven am Sonntag vor Publikum stattfinden kann.

Am Nachwuchsschwingertag sind gemäss einer Mitteilung des Organisationskomitees (OK) 500 Gäste erlaubt. Das grosse Fest am Sonntag werde von allen fünf Schwingplätzen aus live übertragen, schreiben die Organisatoren. Darüber hinaus könnten nun sogar 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer begrüsst werden, freuen sie sich. So hat es das OK an seiner letzten Sitzung beschlossen.