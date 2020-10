Hans Haslebacher, Sumiswald – Das Emmental verliert einen Vorkämpfer Für die Öffentlichkeit völlig überraschend ist am Montagabend der ehemalige Gemeindepräsident Hans Haslebacher gestorben. Er schied mitten aus einem überaus engagierten Leben. Susanne Graf

2016 präsentierte Hans Haslebacher (links) zusammen mit Niklaus Käser, wie die Dorfkäserei umgebaut werden soll. Foto: Thomas Peter

Wenn sich in den letzten 25 Jahren in Sumiswald Grosses bewegte, dauerte es selten lange, bis auch der Name von Hans Haslebacher auftauchte. Jetzt wird er keine innovativen Ideen mehr liefern. Der 73-Jährige ist am Montagabend überraschend nach einem schweren Herzinfarkt verstorben.

Nichts hatte darauf hingedeutet, dass der umtriebige und engagierte Mann so schnell aus dem Sumiswalder Leben verschwinden würde. Nachbarn sahen ihn regelmässig mit dem Hund oder mit den Grosskindern spazieren. Und sein Engagement für Sumiswald und das Emmental war bis zuletzt konstant hoch.