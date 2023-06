Stäcketöri-Freiluft-Festival – Das Emmental hat ein neues Open Air Sie hatten weder Erfahrung noch Geld: Trotzdem holen sechs junge Menschen Bands wie Black Sea Dahu und Pedestrians nach Zäziwil. Wie haben sie das gemacht? Martin Burkhalter

Jung und furchtlos: Andri Baumgartner, Irina Leitsoni, Lino und Luca Fiechter, Leonie Baumgartner und Flurin Baumgartner organisieren das erste Stäcketöri-Freiluft-Festival. Foto: Christian Pfander

Kurz nach zwölf Uhr. Die Sonne steht senkrecht über dem weiten, grünen Feld gleich hinter dem Zäziwiler Bahnhof. Die sechs jungen Menschen sitzen mit einem Dutzend Helferinnen und Helfer schön aufgereiht im Schatten unter dem Scheunendach und essen Pizzas. Darum herum nur herrliche Hügel, saftige Felder, wiederkäuende Kühe, die den Besucher aufmerksam beäugen.

Während der Mittagszeit darf für eine Stunde nicht gearbeitet werden. So verlangt es das Gesetz, so will es die Gemeinde. Und selbstverständlich halten die sechs sich daran. Die Mittagspause ist aber auch ein günstiger Moment, um der Zeitung ein paar Fragen zu ihrem geradezu waghalsigen Vorhaben zu beantworten.

Denn hier auf dem Feld des Bauernhofs Krähenbühl, wo 2019 das Emmentalische Schwingfest durchgeführt wurde, soll in einer Woche das erste Stäcketöri-Freiluft-Festival stattfinden.

Illustres Line-up

Organisiert von diesen sechs furchtlosen Menschen. Sie sind zwischen 20 und 23 Jahre alt, sie heissen Andri, Leonie und Flurin Baumgartner, Luca und Lino Fiechter und Irina Leitsoni. Sie sind alle berufstätig, arbeiten etwa als Velokurier, als Pflegefachfrau, in der Gastronomie, als Lehrerin, oder sie studieren. Erfahrung mit dem Organisieren eines Festivals haben sie keine.

Um so beeindruckender ist es, dass das «Stäcketöri» ein geradezu illustres Line-up vorweisen kann: Steiner & Madlaina werden zum Beispiel auftreten oder die Swiss-Music-Award-Gewinnerin Joya Marleen, The Cavers, die schon am Gurtenfestival, in Montreux und am Open Air St. Gallen auf der Bühne standen, die Mundartkünstler Troubas Kater, Black Sea Dahu und die Pedestrians. Auch Kummerbuben-Sänger Simon Jäggi kommt mit seinem Soloprogramm als Birdmann Jäggi nach Zäziwil, und der junge, schön nachtschattige Berner Rapper Z the Freshman mit dem Kollektiv Hotel Samar. Zwei Tage wird der Anlass dauern; er ist auf bis zu 5000 Besucherinnen und Besucher pro Tag angelegt.

Schlaflose Nächte

An diesem sonnig-warmen Mittwoch haben die Aufbauarbeiten begonnen. Über das Feld verteilt stehen schon die ersten Gerüste, Zelte, halb aufgebaute Bühnen. Zeit also, zu fragen: Wie geht es den Verantwortlichen, gut eine Woche vor dem grossen Anlass?

«Wenn ich für alle sprechen darf», sagt Lino Fiechter und schaut in die Runde, «kann ich sagen: Es geht uns sehr gut.»

Es geht ihnen sehr gut, weil jetzt endlich etwas Handfestes passiert. Vorher war das alles nur im Kopf, die ganze Sache war drei Jahre lang nur Theorie und ein ständiger Druck, der einen verrückt machen kann, wie sie es ausdrücken, der einem den Schlaf raubt. Jetzt löst sich das nach und nach und nimmt Gestalt an in Form von Gerüstrohren und Zeltblachen. Aus einer Idee wird Wirklichkeit, endlich. Luca Fiechter sagt es so: «Ein Jahr lang sassen wir nur im Büro. Und jetzt können wir endlich anpacken.»

Die sechs kennen sich alle schon lange, sind enge Freunde. Die Geschwister Andri, Leonie und Flurin Baumgartner sind im nahe gelegenen Mirchel aufgewachsen, Irina Leitsoni stammt aus Zäziwil, Luca und Lino Fiechter wohnen in Bern.

Die Idee, ein Musikfestival zu organisieren, ist spontan vor etwa vier Jahren an einem Lagerfeuer entstanden. Der Entschluss einmal gefasst, wurde das Vorhaben immer grösser – bis dann letzten Sommer alles so richtig Fahrt aufnahm. Sie begannen damit, einen geeigneten Festivalplatz zu suchen, verteilten die Aufgaben, schufen eine Website, suchten nach Sponsoring-Geldern, sprachen mit den Gemeindevertretern, mit der Feuerwehr, der Polizei. Und vor allem: Sie begannen damit, die Bands anzuschreiben. Auf die Frage, wie man es hinkriegt, eine grosse Band wie Black Sea Dahu nach Zäziwil zu locken, kommen dann solche Sätze: «Man fragt einfach.» Oder: «Man schreibt E-Mails. Ganz viele E-Mails. Und am besten zu Bürozeiten. Das wirkt professionell.»

Eine Lücke füllen

Seither läuft alles nach dem Prinzip Learning by Doing, dabei aber durchaus professionell. Sie haben erfahrene Veranstaltungstechniker engagieren können und Gerüstbauer aus der Region. Es wird Extrazüge und Extra-Moonliner-Busse geben. Die sechs möchten, dass die Leute vor allem mit dem öffentlichen Verkehr anreisen. Es gibt deshalb nur etwa 800 Parkplätze. Zudem kostet ein Parkplatz satte 35 Franken.

Das Musikfestival ist noch im Entstehen begriffen: Auf dem Gelände gleich hinter dem Bahnhof Zäziwil fand 2019 das Emmentalische Schwingfest statt. Foto: Christian Pfander

Mit dem Stäcketöri wollen sie auch etwas erschaffen, was ihnen selbst immer ein bisschen gefehlt hat: ein Festival mit guter, diverser, vielfältiger Musik. Sie wollen eine Alternative bieten zu den immer gleichen Bar- und Pub-Festivals, den feuchtfröhlichen Sausen, die es in jedem Emmentaler Dorf immer wieder gibt.

Tatsächlich ist es so, dass im Emmental, was Musikfestivals angeht, seit Jahren ziemliche Löcher klaffen. Das legendäre Woodrock-Festival auf der Moosegg etwa gibt es seit 2013 nicht mehr. In Schangnau findet auch das «Out in the Kraut» seit einer Weile nicht mehr statt.

Dass es die beiden Festivals nicht mehr gibt, hat seine Gründe: Die unsicheren Besucherzahlen und das damit verbundene finanzielle Risiko. Die Zeiten sind indes nicht besser geworden. Das Publikum ist noch wankelmütiger, die Vorverkäufe laufen noch harziger. Das mussten etwa die Organisatoren des neuen Gurzilla-Festivals feststellen, das heuer in Biel hätte stattfinden sollen. Es wurde wegen schlechten Vorverkaufs vorzeitig abgesagt.

Von der Hand in den Mund

Aber davon lassen sich die sechs hier in Zäziwil nicht beunruhigen. Zumindest Angst hätten sie keine, sagen sie. Respekt schon. Dafür auch eine gute Portion Zuversicht. «Wenn es so läuft, wie wir das geplant haben, wird alles sauber über die Bühne gehen, wie durch Butter», sagt Lino Fiechter. Aber klar: Auch sie beschäftigen die Finanzen. Denn es ist nicht etwa so, dass da viele Eigenmittel vorhanden wären.

Das Festival soll auch eine Alternative zu den üblichen feuchtfröhlichen Dorffesten sein. Foto: Christian Pfander

Es gibt Sponsoring in Form von Dienstleistungen, es gibt ein paar wenige Geldgeber. Von der Kulturförderung aber haben sie nichts gekriegt. Sie leben also quasi von der Hand in den Mund. Das Budget ist ein mittlerer sechsstelliger Betrag. Etwas mehr als ein Drittel davon ist schon geflossen. Immer wenn Geld von verkauften Tickets reinkam, konnten sie ausstehende Rechnungen bezahlen, das ging bisher gerade auf. Die meisten Bands müssen sie erst am Tag des Auftritts oder danach auszahlen. Das Risiko ist also kalkuliert, und doch: «Wenn wir ab heute kein einziges Ticket mehr verkaufen würden, dann sähe man uns nachher wohl singend auf der Strasse», sagt Lino Fiechter.

Nun, der Vorverkauf läuft eigentlich ganz gut. Zu diesem Zeitpunkt haben sie für den Samstag rund 1700 und für Freitag 1100 Tickets verkauft. Um keinen Verlust einzufahren, müssten pro Tag mindestens 2000 Leute kommen.

Kritische Stimmen im Dorf

Es bleibt ein mutiges Vorhaben. Und natürlich löst das in einem kleinen Ort wie Zäziwil auch etwas aus, wenn sechs junge Leute einfach mal machen. Es gab einige kritische Stimmen, die ihnen das alles schlicht nicht zutrauen wollen.

Aber es gibt auch viel Zuspruch. Die Gemeindevertreter, die Feuerwehrleute, die Polizisten, der Landwirt, auf dessen Feld das Festival stattfindet, alle seien sehr nett und äusserst hilfsbereit gewesen, sagt Leonie Baumgartner.

Inzwischen ist es 13 Uhr geworden. Die sechs werden ein wenig unruhig. Offenbar wurde jetzt genug geredet. Sie wollen wieder an die Arbeit. Eine Minute später sind sie schon wieder über das Gelände verteilt, tragen Stangen umher, klettern auf die Gerüste. Anpacken. Endlich.

Martin Burkhalter ist Kulturredaktor und schreibt über Pop-, Rock- und Jazzmusik, über popkulturelle und gesellschaftliche Themen. Am liebsten ist er in Kulturlokalen unterwegs und schreibt auf, was er dort hört und sieht. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.