Ultrateure Kreditkarten – Das Eintrittsbillett in den Club der Superreichen Wem Gebühren von Hunderten oder Tausenden Franken egal sind, kann Kreditkarten mit Concierge-Service haben. Oder soll es lieber ein Helikopterflug als Treueprämie sein? Jorgos Brouzos

Auch die vermögende Klientel kann Prämien ergattern. Nur gibt es für sie mehr als Flugmeilen oder einen Eintritt ins Verkehrshaus. Foto: Getty Images

Für Herrn Müller und Frau Meier sind hohe Bankgebühren ein Ärgernis. Kontoführungskosten, Zuschläge für Bargeldbezüge und die Jahresgebühren für Bezahlkarten summieren sich schnell auf einen dreistelligen Betrag. Kein Wunder, werden deshalb in Einkaufsläden günstige Kreditkarten beworben. Smartphone-Banken wie Revolut und Co. schaffen es mit ihren Gratiskarten, innerhalb von kürzester Zeit in der Schweiz Hunderttausende Kunden anzuziehen.

Doch es geht auch anders. Die grossen Kreditkartenfirmen Visa, Mastercard und American Express haben besonders exklusive Karten im Angebot. Sie heissen Visa Infinite, Mastercard World Elite oder American Express Centurion. Jahresgebühren spielen hier keine Rolle, zum Teil ist sogar eine kostspielige Aufnahmegebühr fällig. Doch die vermögenden Kunden bezahlen sie gern: Mit den raren Karten erhalten sie Zugang zu einem exklusiven Kreis.