Literaturkritikern über Kleider – «Das Einfache, das muss man können» Tatsächlich? Elke Heidenreich schreibt in ihrem neuen Buch über Mode. Das ist überraschend – und wunderbar charmant. Manchmal auch todtraurig. Tanja Rest

Beschreibt auf sehr persönliche Art, wie Mode einem Niederlagen zufügen kann: Elke Heidenreich an einer früheren Ausgabe der Frankfurter Buchmesse. Foto: Katja Lenz (Keystone)

Die Heidenreich! Moderation kann sie, Comedy kann sie, Schwätzen insgesamt. Von Musik versteht sie viel, von Literatur ohnehin, auch als Autorin ist sie gar nicht übel. Aber ein Buch über Mode – was glaubt die, wer sie ist?! Hätte irgendjemand, der in den letzten 50 Jahren hier und da den Fernseher eingeschaltet hat, festgestellt, dass sich die Heidenreich für Mode interessiert, geschweige denn, dass sie was davon versteht?