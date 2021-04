Fehlende Planungssicherheit – Das Eidgenössische Hornusserfest ist abgesagt Einmal mehr kann ein Anlass wegen Covid-19 nicht stattfinden: Die 39. Ausgabe des Eidgenössischen Hornusserfests wird nicht durchgeführt. Verschoben werden, kann es nicht.

Bilder vom Eidgenössischen Hornusserfest in Limpach. Foto: Andreas Blatter

Das 39. Eidgenössische Hornusserfest ist abgesagt. Dies teilte dessen Organisationskomitee am Samstagvormittag in einer Medienmitteilung mit. Der Grossanlass hätte vom 20. bis am 29. August in oberaargauischen Thörigen/Bleienbach stattfinden sollen.

Grund für die Absage ist die fehlende Planungssicherheit – ein weiteres Zuwarten sei aufgrund der anstehenden Kosten nicht mehr möglich gewesen. Für die Organisatoren kommt die Durchführung eines rein sportlichen Wettkampfs – ohne Rahmenprogramm mit rund 1000 Teilnehmern – nicht in Frage. Zu unklar sei, wann der Bundesrat die derzeit geltenden Teilnehmerbegrenzungen für Veranstaltungen entsprechend anpassen würde.

Eine Verschiebung ist nicht möglich

Das Organisationskomitee hat gemeinsam mit dem Zentralvorstand des Eidgenössischen Hornusserverbandes verschiedene Alternativen geprüft, um den Grossanlass dennoch austragen zu können. So habe man beispielsweise über eine dezentrale Durchführung diskutiert. Diese Idee wurde, wie der Medienmitteilung zu entnehmen ist, jedoch verworfen. Die unterschiedlichen Spielfelder der teilnehmenden Mannschaften hätten wettbewerbsverzerrend gewirkt. Ein fairer Wettkampf wäre damit nicht gewährleistet gewesen.

Da der Landbedarf frühzeitig mit den Bauern geplant und die Bewirtschaftung der entsprechenden Fläche abgesprochen werden muss, ist eine Verschiebung des Eidgenössischen Hornusserfests nicht möglich. Für das nächste, das 2024 in Höchstetten stattfinden soll, laufen die Arbeiten jedoch bereits auf Hochtouren.

pd/sst

Fehler gefunden?Jetzt melden.