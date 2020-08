Verhandlung am Regionalgericht – Das Eheglück war von kurzer Dauer Sie suchte einen Partner fürs Leben, er wollte den Schweizer Pass. Beide Träume platzten schnell. Bald reist ein Mann als Vorbestrafter aus dem Oberaargau in seine Heimat zurück. Johannes Hofstetter

In einem Verhandlungsraum am Regionalgericht Emmental-Oberaargau wurde über das unschöne Ende einer Ehe beraten. Foto: Nicole Philipp

Amor gab Vollgas: 2018 führte der Liebesgott eine gebürtige Spanierin aus dem Oberaargau und einen Mann aus der Karibik auf einer Onlineplattform zusammen. Wenig später verbrachte der Insulaner Ferien in der Schweiz. Bei einem Gegenbesuch in der Südsee hielt die alleinerziehende und von der Fürsorge abhängige Mutter um die Hand ihres Traumprinzen an. 2019 zog er mit 2,5 Kilogramm Habseligkeiten zu ihr. Die Kosten für die Reise und die Papiere übernahm sie.